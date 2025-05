Odio contro la figlia di Meloni, l'autore del post è un professore campano

31 maggio 2025 a

È stato identificato dalla polizia postale l'autore delle minacce social alla figlia di Giorgia Meloni. Si tratta, apprende l'Adnkronos, di un professore di un istituto superiore campano situato nel Nolano. "Auguro alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola", ha scritto il docente, prendendo di mira la piccola Ginevra e mostrando compiacimento per il delitto della 14enne Martina Carbonaro, uccisa a sassate e poi sepolta viva tra i rifiuti ad Afragola. Nel commentare l'accaduto, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, aveva preannunciato che il dicastero, "attraverso i suoi organi competenti", avrebbe proceduto a sanzionare "quanti per i loro atti non sono degni di far parte della nostra scuola".