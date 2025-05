Parma, "qui abitano i sionisti": è scontro tra l'associazione per Israele e il sindaco

27 maggio 2025 a

La guerra nella Striscia di Gaza e le posizioni anti Israele diventano un caso politico a Parma, dove un'associazione per lo Stato ebraico ha scritto una lettera al sindaco del centrosinistra Michele Guerra con l'obiettivo di contestare la mancata esposizione della bandiera israeliana dal Ponte delle Nazioni. “Lacrime pubbliche per i bambini di Gaza, ma rifiuto netto e preciso, di illuminare il municipio di arancione per i bambini ebrei Bibas, simboli di un pogrom contro civili inermi. Due pesi, due misure: neppure un lumino, neppure un minuto di silenzio”, si legge nella missiva scritta dal presidente dell'associazione, Enrico Tateo, che ha proposto di apporre delle “Stelle di David per farci riconoscere quando camminiamo per strada”.

"Anche ieri, la bandiera di Israele era assente dal Ponte delle Nazioni, mentre sventolava assieme alle bandiere della Pace quella di Palestina: eh sì, perché evidentemente per la giunta comunale non può permettersi, in questo clima, di ricordare ai cittadini di Parma che Israele è uno Stato che esiste ...anche qui due pesi e due misure", ha scritto ancora l'associazione nella lettera riportata da Repubblica, proponendo "i primi passi" da muovere verso un sostegno a Israele come "l'esposizione di cartelli con scritte 'qui i sionisti non sono graditi'" o "marcare con simboli le nostre abitazioni per indicare 'qui abitano sionisti'".

La replica di Michele Guerra non si è fatta attendere. Dicendosi deluso più che sorpreso, il sindaco ha spiegato la sua posizione e le sue ragioni: "La richiesta di illuminare il Municipio, cui fa riferimento e su cui già vi è stata data risposta, è stata avanzata da parte vostra in tempi impossibili da rendersi realizzabili", ha riferito. Quanto alla bandiera di Israele sul Ponte delle Nazioni, l'Amministrazione "continua da mesi a riposizionarla nonostante gli atti vandalici". "Infelicissima" e "grottesca" è stata invece definita l'ironia con cui è stata condita la lettera dell'associazione. Il primo cittadino di Parma si è spinto oltre ha accusato il presidente Tateo di "offendere la memoria della Shoah".