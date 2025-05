Gaza, attacco "senza precedenti" a Khan Yunis . Blitz di giovani israeliani contro gli arabi a Gerusalemme

26 maggio 2025 a

a

a

Ancora ordini di sgombero per i civili della Striscia di Gaza. I militari israeliani, che dal 7 ottobre 2023 portano avanti le operazioni militari contro Hamas in risposta all'attacco di quel giorno in Israele, chiedono ai gazawi di lasciare aree nel sud dell'enclave palestinese. Come evidenzia il giornale israeliano Haaretz, i militari indicano l'intera parte meridionale della Striscia come "zona di combattimento pericolosa", ad eccezione della "zona umanitaria" di al-Mawasi.

Tajani esorta Israele su Gaza: “Guerra vinta, ma ora basta attacchi”

Su X il portavoce delle forze israeliane (Idf), Avichay Adraee, condivide un avvertimento secondo cui "le Idf stanno lanciando un attacco senza precedenti per sconfiggere le capacità delle organizzazioni terroristiche". "Il governatorato di Khan Yunis è considerata come una zona di combattimento pericolosa", aggiungono i militari israeliani, con la sollecitazione ai gazawi a spostarsi "immediatamente verso ovest, nella zona di al-Mawasi" e la precisazione che le nuove disposizioni "non riguardano gli ospedali Al-Amal e Nasser".

Passo indietro su Gaza: Israele gela i negoziatori sull'ultima proposta di tregua

Intanto al grido di 'morte agli arabi' e 'che il vostro villaggio bruci', gruppi di giovani israeliani nazionalisti hanno attraversato i quartieri musulmani della Città Vecchia di Gerusalemme in vista della marcia annuale che commemora la conquista di Gerusalemme Est da parte di Israele nel 1967, il cosiddetto 'Giorno di Gerusalemme'. I titolari palestinesi di attività commerciali hanno chiuso presto e la polizia presidia i vicoli stretti in vista della marcia, che spesso si trasforma in un corteo turbolento e talvolta violento di ebrei ultranazionalisti.