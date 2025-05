Medioriente, giallo sulla tregua. Hamas accetta ma Witkoff smentisce

26 maggio 2025 a

I rappresentanti di Hamas e l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff hanno raggiunto a Doha, in Qatar, un accordo preliminare per un cessate il fuoco a Gaza. Lo riporta Al-Jazeera, citando fonti informate, secondo cui la bozza dell'accordo prevede una tregua di 60 giorni e il rilascio in 2 fasi di 10 ostaggi vivi, insieme ai corpi di diversi altri ostaggi, in cambio della liberazione di prigionieri palestinesi. Al-Jazeera riferisce che Witkoff ha inviato la bozza al governo israeliano e sta aspettando una risposta. Secondo Al-Jazeera, la bozza prevede che 5 ostaggi israeliani dovrebbero essere rilasciati all'inizio dell'accordo mentre gli altri 5 il 60° giorno. Stando a fonti dell'emittente, Trump dovrebbe garantire l'accordo e il ritiro delle truppe israeliane da Gaza. L'intesa, inoltre, garantirebbe aiuti umanitari incondizionati dal primo giorno della sua entrata in vigore. "L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff mi ha detto che Israele accettera' un cessate il fuoco temporaneo e un accordo sugli ostaggi che include il rilascio di meta' vivi e meta' morti". E' il messaggio postato su X dal giornalista israeliano Barak Ravid, facendo riferimento alla proposta che riguarda la liberazione di 10 rapiti e 70 giorni di stop ai combattimenti nella Striscia. Secondo Witkoff, ha aggiunto il reporter di Axios, questa tregua "portera' a negoziati significativi verso un cessate il fuoco permanente". L'inviato Usa ha anche riferito di aver accettato di presiedere i negoziati e ha sottolineato che "l'accordo e' sul tavolo. Hamas dovrebbe accettarlo".

Ma sulla questione si è aperto un vero e proprio caso, dal momento che l'inviato della Casa Bianca per il Medioriente, Steve Witkoff, ha smentito che Hamas abbia accettato la proposta di tregua. Lo ha riferito Barak Ravid di Axios, secondo il quale Witkoff avrebbe definito la posizione del gruppo militante palestinese "deludente e completamente inaccettabile". La proposta di cessate il fuoco prevede la liberazione di 10 ostaggi e 60 giorni di tregua.