Giuliano Amato, la surreale difesa della sindaca di Merano: "Tricolore imposto da un maschio"

Altro che rifiuto del tricolore, è patriarcato. È la - quantomeno curiosa - opinione di Giuliano Amato, ex premier già presidente della Corte Costituzionale, sul caso della neo sindaca di Merano Katharina Zeller che si è tolta la fascia tricolore durante l'insediamento. L'esponente del Svp "ha chiaramente reagito a un maschio impositore che, profittando anche del fatto che lei era donna, le stava imponendo la fascia tricolore, in un momento in cui non era prevista perché era solo lo scambio tra loro due. Sono episodi che è bene fare scivolare il più possibile senza piantarci grosse grane ma raccogliendoli come segnale che ci sono ancora delle frizioni che hanno bisogno di essere sciolte"; ha detto Amato - presidente emerito della Corte costituzionale - nel suo intervento alla festa per gli 80 anni del quotidiano 'Alto Adige', trasmesso da Tv33.

Su questo ''è evidente che i mezzi di informazione hanno un ruolo fondamentale. L'importanza che avete - ha sottolineato Amato, rivolgendosi alla platea dei giornalisti dell'Alto Adige - in situazioni del genere è enorme''. Lo ''impariamo dal raffronto tra giornali italiani e inglesi: quando i giornali inglesi decidono di abbassare la temperatura, non compare neanche o compare in un titolo minore. Un giornale che su questioni di questo genere imposta la sua prima pagina, raccoglie veementi opinioni contrapposte e le fa durare per una intera settimana in qualche modo fomenta i sentimenti che c'è bisogno di appianare''.