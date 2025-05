Zeller si toglie la fascia tricolore, Merlino tuona: "C'è chi si emoziona per quello"

20 maggio 2025 a

Ha fatto discutere parecchio la scelta di Katharina Zeller, la sindaca neoeletta di Merano (nella provincia autonoma di Bolzano), che durante la cerimonia di insediamento si è rifiutata di indossare la fascia tricolore, come da tradizione. Tra i tanti a chiedere spiegazioni del gesto e ad affidare ai social il suo commento anche Myrta Merlino, la conduttrice di Pomeriggio Cinque. "Ma quindi non siamo più un popolo di patrioti?", ha domandato sconcertata la giornalista su X. Poi la stoccata diretta alla prima cittadina di Merano: "Cara sindaca le comunico che c’è un grande pezzo d’Italia che si commuove quando vede il tricolore", ha tuonato Merlino.

Un post, quello della conduttrice Mediaset, che ha presto attirato l'attenzione dei follower e fatto il pieno di commenti. "Al di là della commozione, opinabile, è un DOVERE della persona eletta secondo normative statali e dello statuto autonomo della provincia di Bolzano. Non ti va bene? Fai altro", ha digitato un utente. "Appoggiata dal Partito Democratico. Elly Schlein chiarisca", ha reagito un altro. Non mancano parole sul silenzio della sinistra, che non si è esposta sul caso. "Vorrei sentire qualche commento di qualche politico di sinistra", è stato fatto notare.