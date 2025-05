Comunali, la profezia di Antonio Noto: "Sul piano nazionale non cambia nulla"

Gaetano Mineo 27 maggio 2025 a

Per Antonio Noto sono e restano locali, sbagliato correlarle alle Politiche. Mentre in merito all’affluenza, per il sondaggista, le liste civiche sono sempre un buon motore propulsore per portare alle urne gli elettori.

A proposito di affluenza, questa tornata appare in linea con la precedente...

«Nelle elezioni comunali, il dato partecipativo è fortemente condizionato dal numero di candidati in corsa per il Consiglio. In questa tornata abbiamo registrato una forte presenza di liste civiche e questo ha un impatto diretto: più candidati significa più voti di relazione, più reti personali attivate, più coinvolgimento familiare».

Più liste civiche vuol dire più affanno per i partiti nazionali?

«Assolutamente no. A Taranto, per esempio, potrebbe arrivare al ballottaggio un candidato civico di area centrodestra piuttosto che il nome ufficiale della coalizione. Ma ciò non significa che quegli elettori alle Politiche non torneranno a votare Fratelli d’Italia o Forza Italia. Il voto locale è personalizzato: si valuta la figura del sindaco, il radicamento, la fiducia».

Ha senso attribuire un valore nazionale a queste amministrative?

«Le elezioni amministrative sono e restano locali, anche se si votasse in tutti gli 8.000 comuni italiani. Basta guardare cosa accade negli election day: capita spesso che in uno stesso Comune vinca il centrodestra alle amministrative e il centrosinistra alle Politiche, o viceversa».

Il M5S continua a non emergere a livello locale.

«Sì, e la ragione è chiara: il M5S non ha mai investito seriamente sul territorio. Fa una campagna di respiro nazionale, senza costruire reti locali. Quando si vota per le amministrative, questa assenza si traduce in scarsi risultati».

In quest’ottica, quindi, il “campo largo” stenta a consolidarsi.

«I fatti lo dimostrano. L’elettorato del M5S si mobilita con più convinzione se il partito corre da solo. La somma numerica delle forze non basta: serve una visione comune che al momento non c’è. Il M5S continua a essere un soggetto centrato sul livello nazionale».</CW>