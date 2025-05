Oggi e domani un segnale dalle urne. Amministrative: ecco dove si vota

Edoardo Romagnoli 25 maggio 2025 a

a

a

Sono 117 i Comuni che andranno al voto domenica (dalle 7 alle 23) e lunedì (dalle 7 alle 15). Solo 32 quelli sopra i 15mila abitanti con 4 capoluoghi: Matera, Taranto, Ravenna e Genova.

Genova

La sfida ligure vede 7 candidati in campo, ma i riflettori sono tutti puntati sul duello Piciocchi-Salis. Pietro Piciocchi è il candidato del centrodestra, vice dell’ex sindaco di Genova Marco Bucci ora governatore della Liguria. Silvia Salis, già vicepresidente del Coni e lanciatrice del martello plurimedagliata, è appoggiata da un campo larghissimo che va dal Pd a Italia Viva passando per il M5S e Avs. Qui la sfida per i dem è strappare la città al centrodestra che la guida da 8 anni. In caso di ballottaggio si tornerà alle urne l’8 e il 9 giugno, in concomitanza con il referendum promosso proprio da Pd e Cgil.

Taranto

A Taranto si va al voto con quasi due anni di anticipo dopo che, a fine febbraio, 17 consiglieri su 32 si sono dimessi provocando lo scioglimento del Consiglio. Sono 6 i candidati in corsa, 28 liste, quasi 900 candidati consiglieri per 32 seggi da assegnare. Il centrosinistra si presenta diviso, Pd, Avs, Demos, Dc e 8 liste civiche appoggiano Piero Bitetti, ex presidente del Consiglio comunale ed espressione di movimento politico vicino al governatore pugliese Michele Emiliano. Il M5S ha scelto invece la giornalista Annagrazia Angolano. Frattura anche nel centrodestra, la Lega infatti ha deciso di appoggiare Francesco Tacente, ex presidente del Consorzio trasporti pubblici, insieme a 7 liste civiche. Mentre Luca Lazzàro, ex presidente di Confagricoltura Puglia, correrà per FdI e FI. Secondo i sondaggi è previsto un ballottaggio fra Bitetti e Tacente.



Ravenna

È la città del governatore dell’Emilia Romagna Michele de Pascale che qui ha indossato la fascia tricolore dal 2016 al 2024 quando è decaduto a seguito dell’elezione a governatore. Sette i candidati. Il centrosinistra punta su Alessandro Barattoni sostenuto da Pd, Avs, M5S. Nicola Grandi è il candidato di FdI e FI, mentre la Lega ha optato per Alvaro Ancisi, 84enne decano della politica locale.



Matera

A Matera ci sono 18 liste e 5 candidati per la poltrona di sindaco. Il Pd ha deciso di non presentarsi anche se in corsa c’è Roberto Cifarelli, consigliere regionale dem, che però ha l’appoggio trasversale di Forza Italia, Azione e +Europa. Il centrodestra ha puntato su Antonio Nicoletti, ex direttore generale di Apt Basilicata e direttore della Fondazione Matera Basilicata 2019.



Assisi

Nella città di San Francesco è corsa a due tra Valter Stoppini del centrosinistra e Eolo Cicogna per il centrodestra.