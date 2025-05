Elezioni Comunali, gli exit poll: centrosinistra avanti a Genova, Ravenna e Taranto

26 maggio 2025 a

Elezioni amministrative in 117 Comuni più 9 siciliani con quattro capoluoghi di provincia al voto. In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai alle comunali di Genova è avanti con una forchetta tra il 53-57% Silvia Salis candidata di Partito democratico, Alleanza verdi e sinistra, Silvia Salis sindaca, Riformiamo Genova, Movimento 5 Stelle a seguire con il 38-42% c'è Pietro Piciocchi, candidato per il centrodestra (Bucci Noi Moderati Orgoglio Genova, Lega, Forza Italia, Piciocchi sindaco vince Genova, Udc, Fratelli d'Italia, Npsi-Democrazia cristiana). Antonella Marras, candidata per la Sinistra Alternativa è allo 0,5-2,5% e Mattia Crucioli, per Uniti per la Costituzione è allo 0,5-2,5%. Copertura del campione 80%.

A Ravenna, secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione dell'80%, è in testa con il 61-65% Alessandro Barattoni, candidato del centrosinistra, seguito da Nicola Grandi (sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia e dalla lista civica 'Viva Ravenna'), con il 21,5-25,5%.

Per lo stesso istituto a Taranto è avanti con il 37-41% il candidato del centrosinistra Pietro Bitetti, sostenuto dal Pd, Avs, Per Bitetti sindaco, Demos, Unire Taranto, Con Bitetti, Democrazia Cristiana e Partito Liberal Democratico-Azione. Il candidato di centrodestra Luca Lazzàro, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Partito Liberale e a Noi Moderati-Lazzàro sindaco è al 20-24% mentre Francesco Tacente, candidato di Taranto Popolare, Prima Taranto, Patto Popolare, Fortemente Liberi, Noi Taranto, Riformisti per Taranto-Socialisti, Udc-Evviva Taranto è al 19-23%. Annagrazia Angolano, candidata del Movimento Cinque Stelle e della lista Angolano sindaca, è al 9-13%. La copertura del campione è dell'80%.

Secondo gli exit poll realizzati dal Consorzio Opinio per la Rai, a Matera, Roberto Cifarelli (alla guida di una coalizione riformista) e avanti con una forbice tra il 44,5 e il 48,5%. A seguire il candidato sindaco del centrodestra Antonio Nicoletti (31,5-35,5%). Poi Domenico Bennardi (M5s) tra l'8 e il 12%% e Vincenzo Santochirico (Progetto Comune) tra il 6% e l'8%.