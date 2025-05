Ilaria Cucchi, l'ultima battaglia è contro il nuovo questore di Monza: “Vergogna assoluta”

26 maggio 2025 a

a

a

“La scelta di nominare Filippo Ferri a Questore di Monza è una vergogna assoluta che solleva diversi interrogativi". È questa l’ultima battaglia della senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi, che ha presentato un'interrogazione al Ministro dell'Interno. “Ferri - rimarca la parlamentare e sorella di Stefano Cucchi - non è un nome qualunque, rievoca la 'macelleria messicana' della scuola Diaz durante il G8 di Genova. Ferri è stato condannato nel 2012 a 3 anni e 8 mesi e a cinque anni di interdizione dai pubblici uffici per falso aggravato. I fatti del G8 e l'assalto alla scuola Diaz sono una delle pagine più vergognose della nostra storia repubblicana. Una nomina che riapre una ferita ventiquattro anni dopo il G8. Chiediamo al Ministro dell'Interno Piantedosi sulla base di quali valutazioni si sia arrivati ad una decisione di questo tipo, e di rivedere questa nomina che non possiamo non considerare come una scelta molto pericolosa per la qualità della nostra democrazia”.

Via all'era degli sgomberi lampo: fuori i ladri di case in sole 24 ore

“In Italia se hai una condanna non puoi fare i concorsi pubblici, mentre se vieni condannato in via definitiva per i fatti di Genova vieni promosso a Questore di Monza", prosegue Cucchi. "Affidare la responsabilità della sicurezza pubblica di una città a chi ha disonorato la divisa e la funzione pubblica, significa legittimare una cultura dell'impunità e della menzogna inaccettabile. Non permetteremo che venga ignorato il dolore delle vittime e cancellato, con un colpo di spugna, anni di battaglie per verità e giustizia sul G8 di Genova del 2001”.