Referendum, scintille alla tribuna tv sulla Rai. Di Maggio (FdI): "Parole gravi", cosa è successo

Il tema del referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno torna ad infiammare il dibattito politico. Questo pomeriggio il deputato di Fratelli d'Italia, Grazia Di Maggio, è stato invitato al confronto televisivo tenutosi su Rai3. Il conduttore ha chiesto all'esponente di centrodestra se non ritenesse "diseducativo in una fase storica di disaffezione al voto invitare a non votare?".

Pronta la replica del deputato di Fdi. "Guardi, io sono molto colpita, devo dire la verità, e ritengo anche grave che il servizio pubblico possa definire diseducativo un diritto costituzionale che è sancito ed è stato quello appunto della astensione, che è stato professato in passato da tantissimi esponenti anche della sinistra. Mi viene in mente Giorgio Napolitano nel 2006, mi viene in mente Matteo Renzi quando era Presidente del Consiglio, ancora Spadolini quando era Presidente del Senato. Quando nel momento in cui si va a portare avanti una campagna di non voto, si sta manifestando una forma di dissenso nei confronti dei quesiti referendari".

Grazia Di Maggio ha poi argomentato sui motivi e sulla legittimità di questa scelta: "Io credo che siano diseducative altre cose. Ad esempio, trovo diseducativo un presidente della Cgil che invoca la rivolta sociale o che diffonde dei dati falsi per avallare questo referendum o ancora qualcuno che dal palco della Cgil definisce bastardo". Una polemica, quella sui quesiti referendari, che certamente non si chiuderà con questo acceso dibattito.