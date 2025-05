Luciana Littizzetto, lo spot pro migranti da Fabio Fazio: "Dopo 5 anni..."

19 maggio 2025 a

Ultima letterina della stagione per Luciana Littizzetto, domenica 18 maggio, a "Che tempo che fa", il programma di Fabio Fazio sul Nove. Cosa ha detto la comina piemontese nel suo monologo? Prima ha sparato sui suoi bersagli preferiti: Donald Trump, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Francesco Lollobrigida, Alessandro Giuli... Insomma, neanche uno di sinistra. Poi ha fatto uno spot per la cittadinanza breve agli stranieri.

"Caro pubblico non è stato un anno facile per il mondo e neppure per noi e trovare qualcosa che faccia ridere di questi tempi è come trovare lamponi sulla Luna", ha esordito Littizzetto. "Il primo grazie va a Trump, quella grandissima testa di dazio. Grazie a te Donaldo e al tuo cul* che vuoi sempre farti baciare, nonostante la differenza con la faccia sia a volte difficile da percepire", afferma la comica. Che poi parla di Putin, "possa il tuo cuore essere una matrioska e al fondo trovare un briciolo di buon senso per far finire questa mattanza", e Zelensky: "Collega comico diventato leader di guerra. Io al posto tuo sarei probabilmente già concime per le orchidee di Putin. Ma tu resisti caparbio ai missili russi e alle umiliazioni americane".

Poi il fuoco di fila sul governo. Prima attacca Salvini poi Meloni, "trumpiana con Trump, europea con l'Europa, orba con Orban", e ancora Lobrigida e Giuli. Poi il passaggio elettorale: "Grazie anche ai referendum dell'8 e 9 giugno. Quelli di cui nessuno parla tranne i fantasmi che aleggiano in Parlamento. Ma grazie ai referendum possiamo dire la nostra sui licenziamenti illegittimi, la sicurezza sul lavoro, sulla concessione della cittadinanza a chi vive e lavora in Italia da anni. Sì, perché se uno ha resistito 5 anni di fila a burocrazia, scioperi dei mezzi e si è pure guardato tutto Sanremo un passaporto italiano se lo merita eccome perché l'identità non è un timbro, è una storia condivisa e se uno ha scelto di scriverla qui, con noi, forse è il caso di dargli una penna vera", ha sostenuto Littizzetto.