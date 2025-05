Susanna Ceccardi contro i bavagli: "Non scalfiranno di una virgola il mio impegno"

Filippo Impallomeni 19 maggio 2025 a

Susanna Ceccardi, Lega, finisce sotto il mirino delle risorse dem. «Ti giuro che ti am****erò tr**a italiana di me**a», così recita il messaggio- uno dei tanti- ricevuto sui social e prontamente denunciato dall’eurodeputata. Ancora un atto intento a intimidire e imporre il bavaglio a chi, con impegno costante, lavora per la difesa di valori condivisi da milioni di italiani ma che, per qualcuno, andrebbero censurati. Ceccardi lo ha definito «un messaggio vile da un “simpatico” democratico» e ha assicurato che «non saranno minacce di morte e insulti sessisti a intimidirmi. Chi vorrebbe zittirmi sappia che continuerò a difendere a spada tratta l’identità, la sovranità e i valori profondi dell’Italia, radicati nella nostra storia e nella nostra cultura. Vergognatevi».

Lo aveva ribadito poche ore prima: «O stoppiamo l’islamizzazione ora, o domani perderemo le nostre libertà. Via i predicatori d’odio dall’Italia, via la propaganda islamista dalle nostre scuole». Ora rilancia: «Queste intimidazioni violente e inaccettabili, per le quali ho già sporto denuncia, non scalfiranno di una virgola il mio impegno. Dal Parlamento europeo alle piazze dei nostri comuni, continuerò a rappresentare e difendere chi chiede sicurezza, rispetto delle regole, difesa dei confini e stop all’islamizzazione».

E ancora: «Desidero ringraziare di cuore tutte le persone che in queste ore mi stanno dimostrando solidarietà e vicinanza. La loro testimonianza è la dimostrazione che l’Italia vuole restare libera e non si piega a chi cerca di imporre il silenzio con la violenza e le minacce». Come al solito, a sinistra regna il silenzio complice e la speranza di una denuncia unanime, visti i tempi che corrono, resta solo un miraggio. Così le “giovani risorse”, sull’onda dell’esempio promosso da Pd e compagni, si sentono in diritto di contrastare con l’odio le idee altrui. Ma Ceccardi non si fa intimorire e, senza fare un passo indietro, assicura di «andare avanti senza paura».