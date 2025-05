Italia “esclusa dagli alleati strategici della Germania”. Tajani: “Scelta antieuropea”. Spd smentisce

16 maggio 2025 a

L'indiscrezione lanciata dal quotidiano tedesco Die Welt sull'esclusione dell'Italia dagli alleati strategici della Germania su input della Spd è rimbalzata da Berlino a Roma e ha scatenato una bufera politica. "Quella dei socialisti tedeschi è una scelta antieuropea, è inutile dire che sono europeisti, quando cercano di dividere l'Europa", ha tuonato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, bollando la decisione anticipata come "un errore gravissimo" e ricordando che il nostro Paese è "uno storico interlocutore della Germania". Non meno forti le parole pronunciate dal ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti, che ha definito quanto riportato dal Die Welt "preoccupante" e che si è detto sconcertato dal "silenzio della solita sinistra antitaliana - che condivide con l'Spd la stessa famiglia politica europea - che, ancora una volta, anche fuori dai confini nazionali, si dimostra incapace di difendere il ruolo dell'Italia".

I socialdemocratici tedeschi hanno smentito la notizia pubblicata dalla Welt, ma in Italia, intanto, si è aperto in poche ore un nuovo terreno di scontro interno con le opposizioni, che sul caso non si sono pronunciate. Il Pd "non può cavarsela facendo lo 'gnorri' sulle rivelazioni del Welt. Secondo il giornale tedesco, la Spd tedesca avrebbe preteso che nel patto di governo con la Cdu-Csu l'Italia fosse cancellata tra i Paesi di partenariato strategico. Cosa dicono i dem su questo? Davvero condividono un'iniziativa come questa che è contro il nostro sistema Paese? Dicano una parola chiara, da schiena dritta, ai loro alleati tedeschi", ha commentato Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di FI e Responsabile Esteri del partito. "Dalla sinistra italiana ci aspettiamo una presa di posizione chiara e netta perché ci sono principi che non hanno e non devono avere colore politico, e tra questi rientra certamente la difesa degli interessi italiani a livello internazionale. E mi aspetto che il cancelliere tedesco Merz, esponente del Ppe, non si presti a un accordo vergognoso come questo pur di governare", ha invece scandito la senatrice di FI e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.