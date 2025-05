Ue, non c'è solo Ilaria Salis: Gualmini e Moretti rischiano l'immunità per il Qatargate

13 maggio 2025 a

a

a

Anche il Pd ha le sue Ilaria Salis. Si è conclusa la prima discussione della commissione Affari legali (JURI) del Parlamento europeo sulla richiesta di revoca di immunità da parte della Procura federale belga nell'ambito del caso Qatargate per le europarlamentari del Pd, Elisabetta Gualmini e Alessandra Moretti, al momento sospese dal gruppo S&D, i cui nomi comparivano sullo sfondo della vicenda di presunta corruzione e ingerenza straniera nel Parlamento europeo. Insomma, non c'è solo il caso di Ilaria Salis e dell'immunità a rischio revoca...

Il Parlamento Ue revoca le immunità a raffica. Ora Salis rischia davvero

Oggi si è trattato di un primo scambio di opinioni tra i membri della commissione parlamentare. Nella prossima seduta del 4-5 giugno saranno ascoltate le due europarlamentari. Poi dovrebbe seguire un secondo scambio di opinioni in commissione, che potrebbe avvenire nella seduta 23-24 giugno ma anche dopo. In quella occasione potrebbe essere abbinata l'approvazione della bozza di relazione. Poi la JURI deve votare a porte chiuse il progetto di relazione con raccomandazione preparato dal relatore. Seguirà il voto in plenaria.

Ue contro la repressione in Tibet. La Salis dice no e si schiera dalla parte del regime cinese

A conti fatti, quella del 7-10 luglio sarà la prima plenaria in cui si potrà votare sulla richiesta di revoca dell'immunità, ma diverse fonti rendono più probabile che se ne discuta alla plenaria dell'8-11 settembre, considerando che è prevista una riunione di commissione anche il 14-15 luglio. Non esiste un calendario per le immunità, che dipende dal caso in questione, tenendo conto del calendario del Parlamento europeo e della commissione parlamentare, fa notare una fonte parlamentare. I parlamentari europei possono chiedere ulteriori informazioni alle autorità richiedenti, se necessario, quindi il calendario è strettamente individuale.