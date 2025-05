Commissione Libe, Delmastro difende Cerno: "Escluso per decisione ideologica"

13 maggio 2025 a

a

a

''La mia solidarietà a Tommaso Cerno, escluso dal dibattito sulla libertà di stampa al Parlamento europeo per una decisione ideologica e unilaterale. È paradossale che, in un incontro sul pluralismo dell'informazione, venga censurata la voce di un giornalista che ha dedicato la propria carriera ai diritti civili e alla libertà". È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla Giustizia.

Video su questo argomento Andrea Delmastro a "Chiedo per un amico": giustizia e magistrati, cosa ci ha detto

"Curioso che chi si riempie la bocca di democrazia e di tutela dei diritti, selezioni i giornalisti in base all'allineamento politico - conclude - La libertà di stampa si difende ascoltando tutte le voci, non solo quelle che fanno comodo''.