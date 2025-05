Le Pen "felice di essere a Roma". Salvini: "Un onore". Prima entrambi a San Pietro

11 maggio 2025 a

La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, si è detta "molto felice di essere oggi a Roma", su invito del suo "amico e alleato" Matteo Salvini. Lo ha comunicato con un post condiviso su X. "È con grande piacere che questo pomeriggio parlerò ai dirigenti e ai rappresentanti eletti della Lega del futuro delle nazioni europee, dei nostri partiti e delle sfide internazionali che ci attendono", ha aggiunto l'alleata del Carroccio nel gruppo dei Patrioti all'Europarlamento, attesa nel pomeriggio alla giornata conclusiva della Scuola di formazione politica della Lega.

Il post è stato ritwittato dal vicepremier e segretario del Carroccio, Matteo Salvini. "Un piacere e un onore poter incontrare l'amica Marine Le Pen, che questo pomeriggio sarà ospite della Scuola di Formazione Politica della Lega", ha scritto sui social il leader della Lega, postando una foto con l'alleata francese. "Combattiva, sorridente, determinata a vincere le elezioni presidenziali in Francia nel 2027 senza farsi intimidire. Stiamo lavorando insieme per cambiare questa Europa della burocrazia e dell'ideologia. Benvenuta a Roma, Marine!", ha aggiunto. Entrambi si sono recati stamattina in piazza San Pietro per il primo Regina Coeli di Papa Leone XIV.