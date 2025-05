Papa Leone XIV: "Mai più guerra! Giovani, non abbiate paura. Buona festa alle mamme"

11 maggio 2025 a

"Cari fratelli e sorelle, buona domenica!": sono queste le prime parole che Papa Leone XIV ha pronunciato appena è uscito sulla Loggia centrale delle Benedizioni della Basilica Vaticana affacciandosi su una Piazza San Pietro piena di fedeli per il suo primo Regina Coeli, la preghiera mariana che in questo periodo pasquale e fino alla Pentecoste sostituisce l'Angelus. Grande l'applauso della folla e tante le grida di affetto all'uscita del Pontefice. "Considero un dono di Dio il fatto che la prima domenica del mio servizio come Vescovo di Roma sia quella del Buon Pastore, la quarta del tempo di Pasqua", ha continuato il Papa. "In questa domenica sempre si proclama nella Messa il Vangelo di Giovanni al capitolo decimo, in cui Gesù si rivela come il Pastore vero, che conosce e ama le sue pecore e per loro dà la vita", ha osservato. Rivolgendosi ai fratelli e alle sorelle che lo attendevano con emozione, ha proseguito: "Ho la gioia di pregare con voi e con tutto il Popolo di Dio per le vocazioni, specialmente per quelle al sacerdozio e alla vita religiosa. La Chiesa ne ha tanto bisogno!".

Ed è importante "che i giovani e le giovani trovino, nelle nostre comunità, accoglienza, ascolto, incoraggiamento nel loro cammino vocazionale, e che possano contare su modelli credibili di dedizione generosa a Dio e ai fratelli", ha scandito Robert Francis Prevost. Poi la frase in linea con il pensiero di Jorge Mario Bergoglio: "E ai giovani dico: non abbiate paura, accettate l'invito della Chiesa e di Cristo Signore!", ha esclamato. Forte l'appello di Leone XIV alle superpotenze per le guerre che stanno lacerando il mondo: "Fratelli e sorelle, l'immane tragedia della seconda guerra mondiale terminava 80 anni fa, l'8 maggio, dopo aver causato 60 milioni di vittime. Nell'odierno scenario drammatico di una terza guerra mondiale a pezzi, come diceva papa Francesco, mi rivolgo anch'io ai grandi del mondo con un appello sempre attuale: mai più la guerra". Un tenero saluto è stato destinato alle mamme d'Italia e del mondo nel giorno della loro festa: "