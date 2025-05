La Russa e il referendum, Verderami: "Basta ipocrisie". L'elenco che imbarazza la sinistra

11 maggio 2025 a

L'invito all'astensione del presidente del Senato Ignazio La Russa per i referendum dell'8 e 9 giugno su Jobs Act e cittadinanza "veloce" fa indignare Pd e Movimento 5 stelle che tuonano contro l'attacco alla democrazia. Ma come stanno le cose? Se na parla nel corso della puntata di domenica 11 maggio di 4 di sera, su Rete 4. Francesco Verderami, editorialista del Corriere della sera, osserva che "le cariche istituzionali dovrebbero astenersi da entrare nell'agone politico" ma se questo accade "non c'è nulla di scandaloso".

Il retroscenista tuttavia commenta che "sarebbe scandaloso se non ci fosse la polemica politica rispetto alle parole pronunciate da La Russa". E risponde allo storico Marco Revelli, anche lui ospite della trasmissione: "Le cariche istituzionali hanno spesso svolto ruoli politici determinanti. Penso per esempio a un presidente della Camera che ha svolto correttamente la sua funzione istituzionale, ma che poi ha svolto invece un ruolo politico di primo piano restando presidente della Camera, come Fausto Bertinotti, subito dopo lui Gianfranco Fini e Pier Ferdinando Casini...". Insomma, sottolinea Verderami, "ormai da molto tempo, dal finire della Prima Repubblica, le cariche istituzionali hanno partecipato direttamente alla partita politica., diciamo la verità senza essere ipocriti".