Ue, procedura d'urgenza per la politica di coesione approvata. Fitto: "Soddisfatto"

La procedura d'urgenza per la revisione della politica di coesione voluta dal vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto è passata all'Eurocamera con la cosiddetta maggioranza "Venezuela". Come riporta l'Ansa, i 316 voti a favore sono arrivati da Ecr, Ppe e Patrioti con l'aggiunta decisiva di 12 eurodeputati dei non iscritti e 15 eurodeputati di S&d tra i quali figurano esponenti dei partiti socialisti cipriota, rumeno, bulgaro e croato. Tra i 15 anche la Dem Lucia Annunziata, che ha però poi subito corretto il voto come contrario. Si è detto "molto soddisfatto" Fitto.

La Commissione “ha scelto di attivare questa procedura perché i tempi ordinari avrebbero lasciato poco margine alle regioni, agli Stati membri e alle autorità di gestione per aggiornare – qualora lo ritenessero opportuno e su base volontaria – i programmi in corso, includendo una o più delle cinque nuove priorità introdotte con la revisione”, ha spiegato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea in un post su X.

“L’Aula ha confermato di condividere con la Commissione Ue l’esigenza di intervenire con tempestività ed efficacia per migliorare l’attuazione della programmazione in corso, 2019-2027, consentendo ai territori europei di investire in settori prioritari e urgenti”, ha continuato Fitto. La semplificazione delle procedure "ci permette di essere più incisivi e pragmatici, con un vantaggio diretto per i cittadini europei”, ha concluso.