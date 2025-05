Germania, Merz ce la fa al secondo voto: è Cancelliere ma resta il problema politico

06 maggio 2025 a

Alla fine ce l'ha fatta, Friedrich Merz, eletto nuovo cancelliere federale della Germania al secondo turno. Il candidato della CDU ha ricevuto 325 voti favorevoli. "Signora Presidente, la ringrazio per la sua fiducia e accetto l'elezione", ha detto Merz al presidente del Bundestag Klockner. Dopo la bocciatura clamorosa nel primo voto - fatto inedito nella storia repubblicana tedesca del secondo dopoguerra - il Bundestag ha così eletto Cancelliere Merz ma resta il forte problema politico.

Video su questo argomento Merz fallisce l'elezione a Cancelliere in Germania, è la prima volta dal 1949

"Congratulazioni per la tua elezione, caro Friedrich Merz. Con te, un amico fidato ed esperto d'Europa entra a far parte della Cancelleria. Lavoreremo insieme per un'Europa più forte e competitiva. Non vedo l'ora di collaborare a stretto contatto con te", afferma la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, via social, dopo l'elezione al secondo voto del nuovo cancelliere. "Congratulazioni al nuovo Cancelliere tedesco e mio amico_Friedrich Merz. È l'inizio di una nuova stagione politica, con il pragmatismo dei nostri governi rafforzeremo ancora di più i legami tra Italia e Germania. Unendo le nostre capacità industriali renderemo più forte l'Europa", scrive il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su X.