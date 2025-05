Pd smemorato sul referendum, la campagna dei Ds che smaschera la sinistra

06 maggio 2025 a

a

a

Ma quale attentato alla democrazia e alla Costituzione! La sinistra, quando le è convenuto, ha sempre chiesto ai propri elettori di disertare le urne di un referendum per non contribuire al raggiungimento del quorum. Il Pd è sulle barricate dopo che FdI e Forzza Italia hanno invitato gli elettori a non andare a votare per il referendum sul Jobs Act promosso dal partito di Elly Schlein.

Come noto Giorgio Napolitano, in un’intervista a Repubblica dell'aprile 2016, prima del voto sulle estrazioni di idrocarburi, aveva detto senza colpo ferire che astenersi dalle urne e sperare che il referendum sia invalidato per il mancato raggiungimento del quorum non antidemocratico o anticostituzionale. "Se la Costituzione prevede che la non partecipazione della maggioranza degli aventi diritto è causa di nullità, non andare a votare è un modo di esprimersi sull’inconsistenza dell’iniziativa referendaria", sentenziò l'allora senatore a vita. Ora spunta una campagna della quercia: "Domenica 15 e Lunedi 16 Giugno 2003. NON VOTARE UN REFERENDUM INUTILE E SBAGLIATO E' UN DIRITTO DI TUTTI LAVORATORI E NON", si legge.

"Rispetto al tema dell'astensione potrei rispondere che il Pd nel 2003, sull'articolo 18, invitò all'astensione. Ma credo che la cosa migliore sia citare le parole del Presidente del PD di allora, Matteo Orfini, che nel 2016 disse 'credo che l'astensione sia uno strumento naturale per un referendum che prevede un quorum'. A dimostrazione che il Pd anche su questo non è coerente e smentisce se stesso", ha detto a Ping Pong, Rai Radio1, Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla camera, in risposta ad Annalisa Chirico e alle critiche a chi, nel centrodestra, ha invitato all'astensione al prossimo referendum su Jobs Act e cittadinanza. Insomma, smemorati quandi conviene.