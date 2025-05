Ue, in arrivo la stretta totale sul gas dalla Russia: stop alle importazioni entro il 2027

05 maggio 2025 a

a

a

L'Unione europea è pronta a proporre misure per vietare le importazioni di gas russo entro la fine del 2027. Lo svela Bloomberg secondo cui, nonostante gli sforzi per ridurre gli acquisti a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, le importazioni di gas russo a basso costo si stanno rivelando difficili da eliminare, in un momento in cui il blocco dei 27 paesi sta lottando per abbassare i prezzi dell'energia. Il problema più grande per l'Europa è l'impennata delle forniture di GNL russo, che hanno raggiunto un record dopo che Gazprom ha ridotto significativamente le spedizioni via gasdotto. Le importazioni dalla Russia si sono ridotte a circa il 19% degli acquisti totali di gas dell'UE lo scorso anno, rispetto a oltre il 40% prima della guerra.

Trump vuole riaprire il carcere di Alcatraz. “Ci andranno i criminali più spietati e violenti”

Come il gas da gasdotto, la maggior parte del GNL russo viene acquistata in base a contratti a lungo termine con acquirenti europei con clausole ferree "take-or-pay" e rimane difficile sottrarsi a tali accordi. Nei piani che saranno presentati a Strasburgo domani, la Commissione dovrebbe annunciare il mese prossimo una proposta per vietare le importazioni di gas russo, sia tramite gasdotti che sotto forma di GNL, nell'ambito di tali accordi a lungo termine. Il divieto entrerà in vigore entro la fine del 2027.