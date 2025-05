Usa, Trump vuole la riapertura del carcere di Alcatraz. “Ci andranno i criminali più spietati e violenti”

05 maggio 2025 a

Si racconta che fu la violazione della sua inviolabilità a decretarne la fine, ma le ragioni della chiusura del carcere di Alcatraz sono molto più prosaiche di quelle attribuite da film e romanzi: semplicemente costava troppo. Eppure, nonostante abbia fatto del taglio delle spese inutili una delle bandiere della sua presidenza, Donald Trump ha annunciato che riaprirà e amplierà quello che è forse il penitenziario più celebre di sempre. In un messaggio pubblicato ieri su Truth, il Presidente ha affermato che "per troppo tempo l'America è stata afflitta da criminali spietati, violenti e recidivi" e che la riapertura del carcere che sorge sull'isola vicino al Golden Gate di San Francisco e un tempo nota per essere uno dei più duri degli Stati Uniti, fungerebbe da "simbolo di legge, ordine e giustizia".

La struttura di massima sicurezza, nota anche come The Rock (da qui il titolo di un celebre film del 1996 con Sean Connery, Ed Harris e Nicolas Cage) è chiusa nel 1963 e attualmente è un'attrazione turistica di successo, con oltre un milione di visitatori ogni anno. La leggenda vuole che a costringere alla chiusura, appena 29 anni dopo l'inaugurazione, fu la spettacolare evasione di Frank Morris, ma è, per l'appunto, solo una leggenda. "Oggi do istruzioni al Bureau of Prisons, insieme al Dipartimento di Giustizia, all'FBI e al Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, di riaprire un'Alcatraz sostanzialmente ampliata e ricostruita", ha scritto Trump. La prigione "ospiterà i criminali più spietati e violenti d'America".

Originariamente una fortezza di difesa navale, Alcatraz fu trasformata all'inizio del XX secolo in prigione militare. Il Dipartimento di Giustizia ne prese il controllo negli anni '30 e iniziò ad accogliere prigionieri provenienti dal sistema carcerario federale. Tra i suoi detenuti più famosi figurano i gangster Al Capone, Mickey Cohen e George "Machine Gun" Kelly. A renderla famosa fu anche il film del 1962 "L'uomo di Alcatraz", con Burt Lancaster, che racconta la storia di Robert Stroud, condannato per omicidio, che mentre scontava l'ergastolo sull'isola-prigione sviluppò un interesse per gli uccelli e divenne un esperto ornitologo. Nel 1979 un altro film, "Fuga da Alcatraz" con Clint Eastwood, raccontava la fuga di Morris avvenuta nel 1962. L'idea di riaprire il carcere è contraria a ogni logica finora esposta da Trump: Alcatraz chiuse perché era troppo costosa da mantenere in funzione. Secondo il sito web del Federal Bureau of Prisons era quasi tre volte più onerosa rispetto a qualsiasi altra prigione federale, in gran parte a causa della sua posizione. Ci vorrebbero enormi quantità di denaro per rendere Alcatraz di nuovo funzionante, ha dichiarato alla BBC Gabriel Jack Chin della Davis School of Law dell'Università della California. Il sistema carcerario federale è in realtà diminuito di circa il 25% rispetto al suo picco di popolazione e "ci sono molti posti letto vuoti" nelle carceri esistenti, ha detto Chin. Alcatraz ha "la reputazione di essere una prigione dura" e Trump sta cercando di far passare il messaggio che la sua amministrazione sarà dura con la criminalità: questo è l'unico senso che potrebbe avere un'iniziativa che già l'ex presidente della Camera Nancy Pelosi, nel cui distretto cade Alcatraz, ha definito "poco seria" e il senatore Scott Wiener addirittura "folle".