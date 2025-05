Parolin prossimo Papa? Zaia: "Come chiedere a un bimbo se vuole bene alla mamma..."

02 maggio 2025 a

Allergica al vuoto di potere, la Santa Romana Chiesa si è attivata e presto i contorni del suo nuovo corso risulteranno chiari a tutti. Sarà il cardinale Pietro Parolin, 7oenne veneto di Schiavon e diplomatico di lungo corso, il successore di Papa Francesco? E il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ne sarebbe felice? "È come chiedere a un bimbo se vuole bene alla mamma, cosa vuole che le dica", ha risposto il governatore a "Dritto e rovescio". "Anche questa volta i cardinali, sono sicuro, sceglieranno il Papa che saprà essere interprete del sentimento del proprio gregge, sarà il pastore che ci servirà", ha poi aggiunto in diretta su Rete 4. In effetti quello di Parolin è uno dei nomi che più rimbalzano sui giornali e sui media quando si parla del Conclave, del futuro Pontefice e della linea forse tracciata da Jorge Mario Bergoglio, che ha nominato buona parte dei cardinali destinati a blindarsi nella Cappella Sistina.

Nello studio del programma condotto da Paolo Del Debbio si è discusso anche delle mosse di Donald Trump e dei rapporti che il tycoon sta tessendo con l'Europa e con il mondo. "Trump, è inevitabile, cercherà compromessi con tutti i Paesi", ha spiegato Zaia. "Non c'è un cittadino nel mondo, un produttore nel mondo, un operaio nel mondo che ami i dazi. Mi sembra di aver capito che Trump ha fatto questa operazione a strascico e sicuramente poi andrà a negoziare con ogni Paese i propri desiderata e i benefit che vorrà portare a casa dai singoli Paesi", ha affermato in merito al terremoto economico scatenato dai dazi imposti. Quanto alla drammatica realtà delle morti sul lavoro, il presidente del Veneto ha evidenziato la differenza tra i drammi causati dai criminali "che non tutelano la sicurezza" e quelli dovuti alla "tragica fatalità": "Non possiamo adeguarci ad avere questo bollettino di guerra ma non possiamo neanche pensare che ogni volta che accade qualcosa, sul banco degli imputati debba esserci necessariamente un imprenditore".