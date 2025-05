Papa Francesco, Martin Scorsese annuncia il film con "l'ultima intervista"

01 maggio 2025 a

Martin Scorsese ha girato un documentario con una serie di conversazioni tra lui e papa Francesco e quella che il regista ha definito l'ultima intervista televisiva al Pontefice. Lo scrive il Guardian, secondo cui "Aldeas - A New Story" racconterà il lavoro di 'Scholas Occurrentes', l'organizzazione internazionale no profit fondata da Jorge Mario Bergoglio nel 2013 per promuovere quella che ha definito la "cultura dell'incontro" tra i giovani. Aldeas Scholas Film e la Scorsese's Sikelia Productions hanno parlato del documentario come di "una testimonianza della convinzione duratura che la creatività non è solo un mezzo di espressione, ma un percorso di speranza e trasformazione''. Prima della sua morte, Francesco aveva definito Aldeas ''un progetto estremamente poetico e molto costruttivo perché va alle radici di ciò che è la vita umana, la socievolezza umana, i conflitti umani... l'essenza del viaggio di una vita''.

Non è stata annunciata una data di uscita del film. "Oggi più che mai abbiamo bisogno di parlarci, di ascoltarci a livello interculturale. Uno dei modi migliori per farlo è condividere le storie di chi siamo, riflesse dalle nostre vite ed esperienze personali - ha commentato Scorsese, che nel corso degli anni ha incontrato più volte Bergoglio - Questo ci aiuta a capire e a valorizzare il modo in cui ciascuno di noi vede il mondo". Per Papa Francesco, ha aggiunto, "era importante che le persone di tutto il mondo si scambiassero idee con rispetto, preservando al contempo la propria identità culturale, e il cinema è il mezzo migliore per farlo".