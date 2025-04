25 aprile, cortocircuito della sinistra: tutti contro tutti in piazza, e spunta il poster di Bergoglio

25 aprile 2025 a

Uniti per la festa della Liberazione del 25 aprile ma divisi e "nemici". Cortocircuito tutto a sinistra quello in scena a Roma per il corteo dell'Anpi. I militanti di Potere al Popolo hanno urlato contro gli organizzatori, prima di staccarsi per raggiungere in anticipo piazzale Ostiense, luogo simbolo della Resistenza. "Siete democristiani, andate voi a piazza Schuster, abbiamo lasciato Porta San Paolo ai sionisti", ha scandito un militante del movimento di estrema sinistra apostrofando un partecipante al corteo della Liberazione. L'arrivo a Porta San Paolo del corteo dell'Anpi, da programma, è previsto nel pomeriggio, dopo un pranzo organizzato a piazza Schuster.

La sinistra? "Non c'entra niente col 25 aprile", Cacciari travolge Schlein & Co.

Intanto i ProPal si sono scagliati contro esponenti e militanti del Partito democratico con fischi e urla: "Fuori il Pd". A testimonianza della grande confusione sotto il cielo della sinistra va segnalato l'uomo con un poster di Papa Francesco che è spuntato all'improvviso al corteo dell'Anpi a Roma, accolto dall'applauso dei manifestanti. A reggerlo Angel Marasca, presidente della sezione Anpi Roma Centro Storico di Roma. Il poster sfila dietro lo striscione di apertura del corteo che riporta la scritta 'I Partigiani'.