Lanciano, auto piomba sul corteo del 25 aprile: una vittima. Cosa è successo

Tragedia a Lanciano (Chieti). Un’auto, intorno alle 10.30 di oggi, ha travolto il corteo organizzato dall’Anpi in via del Mare, travolgendo e uccidendo un uomo di 81 anni. Dalle prime ricostruzioni, il conducente, un uomo di 80 anni, avrebbe avuto in malore improvviso al volante, perdendo il controllo del veicolo. L’impatto sarebbe stato violentissimo. L’anziano pedone sarebbe stato trascinato per diversi metri. Inutili i tentativi di rianimazione, l’uomo è morto sul colpo.

La scena si è consumata sotto gli occhi di decine di persone, in un clima che fino a pochi attimi prima era di festa e memoria. L’intera comunità è sotto shock. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, il 118 e la polizia municipale, che ora indagano sull’accaduto. Il conducente è stato trasportato in ospedale in stato di choc.