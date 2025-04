Papa Francesco, politica unita in suo ricordo. Bandiere a mezz'asta in segno di lutto

Christian Campigli 21 aprile 2025 a

È una giornata di grande tristezza anche per il mondo della politica. Che si è stretta intorno alla comunità cattolica per la scomparsa di Papa Francesco. "Ho appreso con grande dolore personale la notizia della morte di Papa Francesco, avvertendo il grave vuoto che si crea con il venire meno del punto di riferimento che per me ha sempre rappresentato - ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - La morte di Papa Francesco suscita dolore e commozione tra gli italiani e in tutto il mondo. Il suo insegnamento ha richiamato al messaggio evangelico, alla solidarietà tra gli uomini, al dovere di vicinanza ai più deboli, alla cooperazione internazionale, alla pace nell'umanità". Da Palazzo Chigi alla Camera al Senato, i palazzi delle istituzioni espongono bandiere a mezz'asta in segno di lutto per la scomparsa di Papa Francesco. "La scomparsa di Papa Francesco suscita un profondo senso di dolore - ha detto il Presidente del Senato, Ignazio La Russa - guida spirituale di immenso carisma e testimone di fede vissuta, ha saputo incarnare i valori della misericordia e della solidarietà, avvicinando la Chiesa a tutti con una particolare attenzione a chiunque fosse in difficoltà. Il Suo impegno per il dialogo, la pace e l’attenzione agli ultimi resteranno un’eredità preziosa".

Grande dispiacere è stato espresso anche dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana: "con profonda commozione, ci uniamo al dolore della Chiesa universale per la scomparsa di Papa Francesco. La sua morte lascia un vuoto immenso. Le sue parole di pace, i gesti di misericordia e il costante richiamo alla fratellanza tra i popoli resteranno un faro per le generazioni future. In questo momento di lutto, siamo vicini a tutta la comunità dei cristiani e a chi, in ogni angolo del pianeta, piange la perdita del Santo Padre. Che il suo esempio continui a ispirare il cammino di chi crede in un mondo più giusto, umano e solidale". Il Premier Giorgia Meloni, che era stato a trovare Papa Francesco durante la sua convalescenza al Policlinico Gemelli, non ha nascosto la propria commozione: "Una notizia che ci addolora profondamente, perché ci lascia un grande uomo e un grande pastore. Ho avuto il privilegio di godere della sua amicizia, dei suoi consigli e dei suoi insegnamenti, che non sono mai venuti meno neanche nei momenti di prova e di sofferenza. Nelle meditazioni della Via Crucis, ci ha ricordato la potenza del dono, che fa rifiorire tutto ed è capace di riconciliare ciò che agli occhi dell’uomo è inconciliabile. E ha chiesto al mondo, ancora una volta, il coraggio di un cambio di rotta, per percorrere una strada che “non distrugge, ma coltiva, ripara, custodisce”.

Tutto il mondo della politica italiana, di destra e di sinistra, oggi si inchina di fronte alla scomparsa di una figura così centrale nella nostra vita. E se il ministro del Pnrr, Tommaso Foti, ha evidenziato "il suo instancabile impegno per gli ultimi e il suo incessante messaggio di pace, ribadito fino all’ultimo respiro", Matteo Salvini, ministro dei Trasporti ha ribadito: "Papa Francesco ha raggiunto la Casa del Padre". Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha ricordato il grande impegno di Papa Francesco: "fino all'ultimo giorno si è battuto per il messaggio fondamentale del cristianesimo. Proprio ieri ha dedicato le sue ultime forze alla costruzione di una pace giusta''. Un'angoscia presente anche nei leader dell'universo progressista. "È stato il Papa degli ultimi, degli emarginati, il Papa della giustizia sociale e dell'impegno per il Pianeta - ha affermato Elly Schlein - il suo potente messaggio di pace e di fraternità resterà un'impronta durevole di vicinanza, compassione, amore per il prossimo che continuerà a lasciare il segno". E se Matteo Renzi ha sottolineato "l'abbraccio di ieri di Piazza San Pietro", Giuseppe Conte ha rammentato che "le sue ostinate parole di pace, dialogo e solidarietà a tutti i costi sono e resteranno una guida per tutti noi in questi tempi così

difficili".