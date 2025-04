Papa Francesco, palinsesti tv stravolti: gli speciali e i programmi che saltano

Marco Zonetti 21 aprile 2025 a

a

a

La conduttrice Eleonora Daniele, commossa, ha dato l'annuncio della scomparsa di Papa Francesco interrompendo il suo consueto appuntamento mattutino con Storie Italiane su Rai1 per dare la linea al Tg1 di Gian Marco Chiocci con uno speciale condotto da Valentina Bisti, primo effetto sui palinsesti televisivi causato dalla triste notizia che ha gettato nel lutto tutto il mondo. Oggi, infatti, la consueta scaletta dei programmi tv giornalieri Rai, Mediaset e La7 sarà fisiologicamente stravolta quasi del tutto.

Per quanto riguarda Rai1, al momento si sa che non andranno in onda gli appuntamenti con È sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici e, nel pomeriggio, il salotto della Volta buona di Caterina Balivo e la soap Il Paradiso delle signore. In forse anche La vita in diretta di Alberto Matano, che potrebbe tuttavia andare comunque in onda dedicando l'intera puntata alla morte del Santo Padre. In prima serata la prevista puntata di Ulisse - Il piacere della scoperta dedicata a «Istanbul, la città che visse tre volte», sarà sostituita da uno speciale del Tg1 dedicato alla dipartita di Papa Bergoglio. Su Rai2 le consuete rubriche mattutine del Tg2 hanno lasciato il posto a un approfondimento del notiziario sulla scomparsa del Papa e I Fatti vostri sarà sostituito da un film, mentre su Rai3 il film Remi è stato interrotto per ospitare un approfondimento del Tg3 condotto da Iacopo Matano. Anche i programmi radio della Rai dovrebbero fermarsi per tre giorni, incentrandosi solo ed esclusivamente sull'attualità.

Il tenero ricordo di Meloni sui disegni della figlia Ginevra e le parole di Mattarella: "Grave vuoto"

Mediaset non è stata meno tempestiva del servizio pubblico e il Tg5 è immediatamente giunto ad approfondire la notizia sostituendo la puntata di Melaverde, così come il Tg4 ha rimpiazzato il film Una moglie per papà con un'edizione straordinaria dedicata al pontificato di Papa Francesco e alle reazioni istituzionali seguite alla sua improvvisa scomparsa. Quanto a La7, i talk mattutini quali Coffee Break di Andrea Pancani e L'aria che tira di David Parenzo hanno lasciato spazio a un lungo speciale del TgLa7 condotto da Edgardo Gulotta. Inutile dire che i canali all news come RaiNews24, TgCom24 e SkyNews24 sono da ore inchiodati sulla notizia del giorno, offrendo vaste disamine con ospiti in studio e in collegamento sull'addio a Papa Francesco.