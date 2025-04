Dazi, l'impegno di Tajani: "Meloni deve convincere Trump a trattare"

14 aprile 2025 a

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha ribadito che la questione dazi va affrontata senza panico. "Ne usciamo con calma, lavorando seriamente", ha detto il ministro in collegamento con la trasmissione di Rai3 Restart dal Giappone. Tajani ha parlato della visita a Washington della premier Giorgia Meloni per incontrare il presidente americano Donald Trump, in programma giovedì.

Il piano dell'Italia per “dazi zero”. Meloni da Trump, poi Vance a Roma

Nell'agenda dei colloqui "c'e' anche l'importante dossier commerciale", oltre "alla Nato, al tema dell'Indo pacifico", ma la premier "soprattutto dovrà lavorare per convincere Trump a continuare la trattativa con l'Europa". La missione, ha assicurato, e' "un riconoscimento anche del ruolo dell'Italia da parte americana ma noi siamo convinti che l'Europa debba lavorare unita. L'Italia non si sostituisce all'Europa ma può dare un contributo".