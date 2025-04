Quando Conte implorava Merkel in segreto, FdI e il video che lo inchioda: "Nessuna lezione"

09 aprile 2025 a

Come diceva il poeta un bel tacer non fu mai scritto, e così ci tocca sentire le lezioni di Giuseppe Conte a Giorgia Meloni nella partita, delicatissima per l'Italia, dei dazi: "I baci di Biden in testa alla Meloni li abbiamo già visti quindi niente più scambi di baci", afferma il leader M5s, "spero che Giorgia Meloni abbia un sussulto di orgoglio a nome di tutta l'Italia, perché sino a qui l'abbiamo vista esibire la bandiera del sovranismo ma poi la realtà è della sudditanza rispetto all'Europa e a Washington". Quando è troppo e troppo, avranno pensato dalle parti di via della Scrofa e così gli account social di Fratelli d'Italia hanno riproposto l'orgoglioso Conte in birreria con Angela Merkel ai tempi del suo premierato.

"Giuseppe Conte quando era al governo ha messo l'Italia in ginocchio davanti a tutti. Oggi, dai banchi dell'opposizione, dovrebbe soltanto imparare da Giorgia Meloni come ci si comporta nello scenario internazionale. Il nostro Presidente del Consiglio non bisbiglia e parla in modo chiaro e netto. Si metta da parte, avvocato", si legge nel post di FdI. Ma cosa diceva Conte alla Merkel? Siamo nel 2019 a margine del vertice al World Economic Forum di Davos. “Il M5s è in sofferenza perché nei sondaggi stanno calando. Sono molto preoccupati perché Salvini è circa al 35-36% e loro scendono al 26-27%. Quindi, dicono: ‘Quali sono i temi che ci possono aiutare in campagna elettorale?'”, sussurrava l'allora premier alla cancelliera tedesca dimostrando grande postura internazionale. Un dialogo che nei piani dell'ex avvocato del popolo doveva rimanere riservato, ma che era stato captato dalle telecamere di PiazzaPulita su La7. Chi dovrebbe avere un sussulto d'orgoglio?