È sempre Cartabianca, Marina La Rosa nuovo idolo della sinistra: "Meloni da Trump per...", parole pesanti

09 aprile 2025 a

a

a

Una nuova voce nella galassia della sinistra. È quella di Marina La Rosa, nota per aver partecipato alla prima, storica edizione del reality show Grande fratello e poi tornata, a intermittenza, davanti alle telecamere in diversi programmi tv. Nella puntata di martedì 8 aprile la siciliana era ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, su Rete 4, dove l'argomento principe non può essere che quello dei dazi commerciali imposti da Donald Trump a mezzo mondo. "Sanchez, il premier spagnolo, dice che questi dazi sono un attacco contro tutta l'Europa. Dall'altra parte abbiamo la Francia, Macron dice che è una scelta davvero brutale invitando i francesi a non fare più degli investimenti negli Stati Uniti. Anche la Germania l'ha definito un attacco molto duro", commenta La Rosa in un climax che punta, come prevedibile, a parlare dell'Italia: "E poi abbiamo Meloni...", afferma parlando dei dazi annunciati dal presidente Donald Trump e della strategia adottata dal governo italiano per affrontarli che per la commentatrice, va da sé, non va bene.

Meloni lancia il 'Patto anti-dazi': risorse UE e diplomazia per salvare l'economia

La premier Giorgia Meloni sarà a Washington per un incontro bilaterale con Trump a partire dalla proposta "zero per zero", azzerare i dazi per evitare danni tanto all'Unione europea quanto agli Stati Uniti. Ma per La Rosa la presidente del Consiglio "ha preso appuntamento la prossima settimana con Trump per andare a leccargli... le scarpe, perché non posso dirlo in altro modo. Questo è l'atteggiamento dell'Italia ed è questo che ci fa inca**are perché noi siamo sempre sottomessi agli Stati Uniti. Ed è il momento, forse, di staccarci dall'America", afferma La Rosa la cui "ricetta" provoca un certo sconcertto...