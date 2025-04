Dazi, vertice di governo a Palazzo Chigi. Meloni annulla tutti gli impegni

03 aprile 2025 a

a

a

Vertice a Palazzo Chigi convocato dalla premier Giorgia Meloni per fare il punto della situazione in seguito all'annuncio del presidente americano Donald Trump sull'imposizione di dazi alle merci europee. Alla riunione prendono parte i ministri coinvolti nel dossier, insieme ai vicepremier Matteo Salvini, presente fisicamente, e Antonio Tajani, collegato da Bruxelles dopo il suo incontro con il commissario Ue al Commercio, Maroš Šefčovič. Partecipano il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti.

I Dazi di Trump contro l'Ue, Tremonti: perché è la fine della globalizzazione

Secondo quanto fa sapere Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annullato gli impegni previsti oggi in agenda, in modo da poter concentrare la propria attività sulle azioni da intraprendere in seguito all'introduzione di nuovi dazi da parte del Governo degli Stati Uniti, che per l'Europa sono pari al 20 per cento, 25 per l'import di auto.