Dazi all'Ue, cosa succede ora e le contromosse del mondo. Von der Leyen: "Una tempesta"

Dazi al 20 per cento all'Europa, che salvono al 25 per l'import di auto. Cosa ci aspetta dopo la mosdsa di Donald Trump?. La Ue è pronta a negoziare con gli Stati Uniti ma anche a reagire, annuncia la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in una dichiarazione da Samarcanda, in Uzbekistan: «Stiamo già ultimando il primo pacchetto di contromisure in risposta alle tariffe sull'acciaio e ora ci stiamo preparando per ulteriori contromisure per proteggere i nostri interessi e le nostre attività se i negoziati falliscono".

«I dazi colpiranno milioni di cittadini, le bollette aumenteranno, il pezzo dei farmaci aumenterà. Ne risentiranno aziende grandi e piccole», dice esprimendo «profondo rammarico» per i provvedimenti varati da Trump e elencando le principali conseguenze delle misure per l'economia globale. «Siamo in una tempesta ma la nostra unità è la nostra forza», dice evidenziando la necessità dell'Europa di rimanere compatta nella reazione. L'Europa, assicura von der Leyen, «ha tutto ciò di cui ha bisogno per superare la tempesta. Siamo in questa situazione insieme. Se colpisci uno di noi, colpisci tutti noi. Quindi resteremo uniti e ci difenderemo a vicenda». L'Europa «ha il più grande mercato unico al mondo, 450 milioni di consumatori». Questo, aggiunge, «è il nostro porto sicuro in tempi tumultuosi e l'Europa starà al fianco di coloro che sono direttamente colpiti».

Le misure americane colpiscono tutto il mondo. Ecco le principali reazioni.

ITALIA «L’introduzione di dazi da parte degli Stati Uniti nei confronti dell’Ue è una misura che ritengo sbagliata», ha affermato la premier Giorgia Meloni, che vuole «raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, per evitare una guerra commerciale che inevitabilmente indebolirebbe l’Occidente a vantaggio degli altri attori globali».

FRANCIA La portavoce del governo francese, Sophie Primas, ha dichiarato all’emittente Rtl che l’Unione europea è «pronta per una guerra commerciale» con gli Stati Uniti e ha in programma di «attaccare i servizi online» in risposta all’imposizione di dazi sulle esportazioni verso gli Stati Uniti imposte dal presidente Donald Trump. Intanto nel pomeriggio il presidente Emmanuel Macron incontrerà «i rappresentanti delle industrie colpite dalle misure annunciate dagli Stati Uniti».

GERMANIA Berlino ha dichiarato di sostenere l’Unione europea nella ricerca di una «soluzione negoziata» con Washington sui nuovi dazi doganali annunciati da Donald Trump, ribadendo al contempo che l’Europa è pronta a reagire. Per l’associazione dell’industria automobilistica Vda, la mossa segna il rifiuto «dell’ordine commerciale globale basato sulle regole e quindi l’allontanamento dalla base per la creazione di valore globale e la corrispondente crescita e prosperità in molte regioni del mondo». - GRAN BRETAGNA «Il Regno Unito è in una posizione migliore rispetto a molti altri Paesi da quanto annunciato ieri sera, ma sono comunque rimasto deluso». Lo ha detto il Segretario al Commercio, Jonathan Reynolds. La Gran Bretagna vuole raggiungere un accordo con gli Stati Uniti per «attenuare» l’impatto dei dazi e non intende reagire immediatamente, ha aggiunto invitando alla «calma».

THAILANDIA La Thailandia ha un «piano solido» per rispondere ai dazi del 36% che deve affrontare e spera di negoziare una riduzione, ha affermato giovedì il primo ministro Paetongtarn Shinawatra.

AUSTRALIA «Questi dazi non sono inaspettati, ma diciamolo chiaramente: sono del tutto ingiustificati», ha affermato il primo ministro Anthony Albanese, deplorando un «gesto che non è da amico» e temendo un deterioramento delle relazioni tra i due Paesi.

CANADA «Combatteremo queste tariffe con contromisure», ha annunciato il primo ministro Mark Carney, aggiungendo che le nuove tasse doganali «cambieranno radicalmente» il commercio internazionale.

BRASILE Il Parlamento ha adottato all’unanimità una «legge di reciprocità» che fornisce al governo i mezzi per rispondere alle barriere commerciali alle sue esportazioni.

COLOMBIA «Il governo degli Stati Uniti ritiene che aumentando le tariffe sulle sue importazioni in generale, possa aumentare la produzione, la ricchezza e l’occupazione. A mio parere, questo potrebbe rivelarsi un grosso errore», ha affermato il presidente, Gustavo Petro.

POLONIA «Amicizia significa partnership. Partnership significa tariffe veramente e veramente reciproche», ha scritto il primo ministro polacco Donald Tusk su X, affermando che «sono necessarie decisioni appropriate».

DANIMARCA «Il commercio globalizzato ha portato benefici a tutti. Non capisco perchè gli Stati Uniti vogliano iniziare una guerra commerciale contro l’Europa. Nessuno vince, tutti perdono», ha dichiarato Lars Lokke Rasmussen, ministro degli Affari Esteri, assicurando che «l’Europa rimarrà unita. L’Europa fornirà risposte forti e proporzionate».

IRLANDA Il premier Michael Martin ha dichiarato di essere «profondamente dispiaciuto» per i

dazi imposti all’Ue e ha invitato i 27 a rispondere in modo «proporzionato».

SVIZZERA «Gli interessi economici a lungo termine del Paese sono la priorità», ha sottolineato la presidente Karin Keller-Sutter, il cui Paese è soggetto a dazi del 31%. «Il rispetto del diritto internazionale e del libero scambio sono fondamentali», ha aggiunto, specificando che Berna «definirà rapidamente cosa verrà dopo».

CINA Pechino ha chiesto a Washington di «annullare immediatamente» l’aumento dei dazi, che «mette a repentaglio lo sviluppo economico globale», ha affermato il Ministero del Commercio. E sta valutando «contromisure per preservare i propri diritti e interessi», ha avvertito, sottolineando che «non ci sono vincitori in una guerra commerciale».

COREA DEL SUD «La guerra globale dei dazi è diventata realtà», ha sottolineato il presidente ad interim Han Duck-soo, che ha promesso di «utilizzare tutte le risorse del governo per superare la crisi commerciale».

GIAPPONE Le misure tariffarie adottate dagli Stati Uniti sono «estremamente deplorevoli», ha detto il ministro del Commercio e dell’Industria Yoji Muto, esortando «fermamente Washington a non applicarle al Giappone».