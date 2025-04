Dazi, l'appello di Urso all'Europa: "Sospendiamo il green deal"

03 aprile 2025 a

«Chiediamo all’Europa di agire subito e senza infingimenti, laddove comunque andrà fatto per restituire competitività alle imprese e tutelare il mercato interno, salvaguardare il lavoro europeo. Chiediamo l’immediata sospensione delle regole del Green Deal che hanno portato al collasso l’industria delle auto, peraltro la più colpita dai nuovi dazi americani». L'ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al Question time al Senato.

Nel corso dell’intervento tenuto al Senato durante il question time, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha rilanciato la proposta di introdurre un principio di «Buy European» speculare al «Buy American» e ha auspicato una politica commerciale più attiva verso nuovi mercati. «Chiediamo l’introduzione del principio del Buy European, speculare al Buy American, e la preferenza in ogni appalto pubblico del Made in Europe, così da incentivare gli investimenti produttivi in Europa. Chiediamo che siano finalizzati accordi di libero scambio con altre aree del mondo per aprire nuovi mercati alternativi, dal Consiglio di Cooperazione del Golfo all’India ad altri Paesi dell’Indo-Pacifico».