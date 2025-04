Dazi, Ue pronta alla guerra commerciale con Trump: “Ritorsioni già pianificate”

01 aprile 2025 a

L’ora X sui dazi imposti dagli Usa di Donald Trump si avvicina. Ed è proprio questo il focus del discorso della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenuta in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo: “La nostra risposta immediata è unità e determinazione. Sono già stata in contatto con i nostri capi di Stato e di Governo sui prossimi passi. Abbiamo il dibattito parlamentare oggi. E valuteremo attentamente gli annunci di domani per calibrare la nostra risposta. Il nostro obiettivo è una soluzione negoziata. Ma ovviamente, se necessario, proteggeremo i nostri interessi, la nostra gente e le nostre aziende. Voglio essere molto chiara sullo scopo della nostra risposta. Pensiamo che questo scontro non sia nell’interesse di nessuno. Il flusso di beni e servizi tra noi è quasi in equilibrio. Siamo disposti a lavorare sulla bilancia commerciale di beni e servizi. È la più grande e più prospera relazione commerciale al mondo. Staremmo tutti meglio se potessimo trovare una soluzione costruttiva. Allo stesso tempo, deve anche essere chiaro, l’Europa non ha iniziato questo scontro. Non vogliamo necessariamente ritorsioni, ma - l’annuncio della leader europea - abbiamo un piano forte per farlo se necessario”.

E poi continua, con uno sguardo più al commercio interno: “Dobbiamo liberare il Mercato unico. Ci sono troppi ostacoli che vincolano le nostre attività. E dobbiamo fare i compiti. Mario Draghi ha ragione quando dice ‘Le elevate barriere interne sono molto più dannose per la crescita di qualsiasi tariffa’. Il Mercato Unico è nato per abbattere le barriere tra i nostri Paesi. Per eliminare dogane e dazi. E per rendere gli affari facili in Europa. Dobbiamo tornare a quell’idea e realizzarla. Deve essere più facile per le Pmi vendere lo stesso prodotto in tutti gli Stati membri, invece di rietichettarlo 27 volte per rispettare le leggi nazionali. Deve essere più facile per i professionisti lavorare oltre confine, invece di rimanere bloccati in diverse burocrazie nazionali. Deve essere più facile per le aziende tecnologiche lanciare un nuovo servizio in tutta Europa, invece di dover gestire 27 procedure diverse. E deve essere più facile per gli europei investire in Europa, invece di inviare i propri risparmi dall’altra parte del mondo. Questa è la promessa del nostro Mercato Unico. E a questo - ha chiosato von der Leyen - dobbiamo adempiere”.