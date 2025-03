I dazi di Donald Trump fanno paura: Milano chiude in calo: quanto perde

31 marzo 2025 a

Chiusura in calo a Piazza Affari al termine di una seduta che si era già aperta con il segno meno. L’indice Ftse Mib segna un -1,77% a quota 38.051 punti, mentre l’Ftse Italia All Share cede l’1,76% a quota 40.267 punti. In ribasso anche l’Ftse Star che lascia sul terreno il 2,06% a quota 43.207 punti. I mercati attendono l’entrata in vigore dei dazi americani, prevista per mercoledì 2 aprile, quelli cosiddetti «reciproci», su cui c’è una notevole incertezza.

Anche il contesto geopolitico non aiuta i listini, in particolare il conflitto in Ucraina. A Milano male soprattutto il camparto bancario mentre tengono le utility. Per quanto riguarda il fronte energetico, in rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent che viene scambiato a 74,6 dollari al barile, mentre il Wti si porta a 71 dollari. In calo la quotazione del gas naturale, che sul mercato di Amsterdam viene scambiato a quota 40,8 euro al MWh.