Torino, La Russa stigmatizza la vergogna del corteo ProPal: “Odio e intolleranza inaccettabili”

Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana uniti per condannare le vergognose scene di Torino dopo la festa per la fine del Ramadan. “Il rogo delle foto del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, avvenuto a Torino al corteo ProPal è l’ennesimo inaccettabile episodio di odio e intolleranza nei confronti di istituzioni e valori democratici. Il dissenso è sempre legittimo, ma non deve mai degenerare in atti di intimidazioni e violenza. A Giorgia Meloni e a Ursula von der Leyen la mia affettuosa vicinanza”, quanto scritto sui social dal presidente del Senato La Russa.

Duro anche Fontana, presidente della Camera: “Quanto accaduto durante il corteo di ieri, a Torino, è grave, deprecabile e da condannare fermamente. Bruciare foto significa inneggiare alla violenza, e questo non può essere accettato, in nessun contesto. Sono atti lontani da qualsiasi forma di espressione democratica. Piena solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La violenza non è e non può mai essere una forma legittima di protesta”.