Ramadan, “spettacolo indegno”. Foti respinge gli anti-Meloni: “Clima d'odio e il Pd tace”

31 marzo 2025 a

a

a

Tommaso Foti non ci sta dopo quanto visto a Torino nel giorno in cui si festeggiava la fine del Ramadan. Le immagini bruciate di Giorgia Meloni non sono affatto passate inosservate e il il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr va al contrattacco: “A Torino, la preghiera per la fine del Ramadan si è trasformata in uno spettacolo indegno, con la foto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni data alle fiamme al grido di ‘Allah Akbar’, sotto lo sguardo indifferente del sindaco Stefano Lo Russo. Un gesto grave e violento, che ha visto protagonisti i soliti gruppi di antagonisti e i noti esponenti dei centri sociali torinesi, che si ripete per l’ennesima volta quest’anno e che viene ignorato da chi continua a parlare di ‘inclusione’ e ‘tolleranza’”.

IslamItaly: in 30mila per il fine Ramadan a Torino. Foto di Meloni alle fiamme

“Ma di quale tolleranza parliamo? Di quella - spiega ancora Foti - che permette di scagliarsi contro le Istituzioni e incendiare le piazze, alimentando un clima di odio sempre più pericoloso? Il Pd, sempre pronto a impartire lezioni di democrazia, non ha nulla da dire? O ancora una volta dovremo assistere all’assordante silenzio dei suoi rappresentanti a fronte di un vero e proprio atto di violenza e di un intollerabile sfregio alle Istituzioni?”. Ovviamente nessun segnale di condanna dai dem.