Sondaggio, il caso Prodi fa crollare il Pd. Salgono Lega e FI. FdI sempre in vetta

Rearm Europe inguaia la sinistra che, dopo la figuraccia targata Prodi, crolla nei sondaggi. Il Movimento 5 Stelle sfrutta invece il momento e la vocazione pacifista di Giuseppe Conte per rosicchiare consensi al Partito Democratico. Crescono Lega e Forza Italia. Stabile Fratelli d’Italia. Il mese di Marzo si sta rivelando molto difficile per i partiti d’opposizione che, a causa anche degli eventi internazionali che stanno notevolmente influenzando le intenzioni di voto degli italiani, perdono consensi. I partiti di governo invece rimangono stabili o crescono. Cosa sta accadendo quindi? Il Partito Democratico perde consensi e si assesta al 21,5%, -1,1% rispetto ai sondaggi del mese precedente. Secondo Pagnoncelli sulle pagine de Il Corriere della Sera, i motivi sarebbero da ricercare nel posizionamento internazionale del partito di Elly Schlein.

Innanzitutto nessun effetto positivo delle manifestazioni pro Europa: “Le manifestazioni di due settimane fa in sostegno dell’Europa, per quanto partecipate, non sembrano aver contribuito a una ricomposizione – sottolinea Pagnoncelli – Le difficoltà di posizionamento e le divisioni interne probabilmente pesano su questo risultato. È ipotizzabile che il calo sia dovuto contemporaneamente alle perplessità della componente «atlantista» e di quella «pacifista». A guadagnare, come dicevamo, Giuseppe Conte e il suo movimento, che in meno di un mese è passato dal 13,2% al 13,8%: “La netta scelta di campo contro il piano Rearm Europe negli ultimi due mesi ha dato frutti non di poco conto” – commenta il sondaggista. Emorragia di consensi quindi per Schlein che vede crescere anche Azione di Carlo Calenda che negli ultimi 30 giorni guadagno lo +0,4%.

Ma come sta la maggioranza? Fratelli d’Italia registra un leggerissimo calo, -0,4%. Crescono Forza Italia (al 8,4%, +0,2%) e Lega (9%, +0,9%). I sondaggi sono tutti a favore dell’esecutivo. L’indice di gradimento della maggioranza infatti rimane stabile al 40%. Tra i leader la più amata rimane Giorgia Meloni con un indice di apprezzamento del 41. Antonio Tajani la segue anche se a distanza (29). Giuseppe Conte invece sopravanza Elly Schlein: 27 lui, 25 lei. Leader del PD che dovrà guardarsi le spalle visto che Matteo Salvini (24) nelle ultime settimane ha recuperato terreno.