Sondaggio Dire-Tecnè, Pd in calo e Schlein giù tra i leader: tutti i dati

Resta stabile questa settimana il consenso di Fratelli d’Italia sempre saldamente al primo posto nelle preferenze degli italiani. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 26 e 27 marzo. Il partito di Giorgia Meloni si attesta al 29,7% e perde 0,1% nel mese. Nella settimana caratterizzata dal caso di Romano Prodi e la tirata di capelli alla giornalista Mediaset, è in calo il Partito democratico che perde lo 0,2% in 7 giorni portandosi al 22,3%. Percentuale invariata rispetto a un mese fa. Seguono appaiati Forza Italia (+0,1%) e M5s (+0,2%) all’11,5%. Più staccata la Lega. Il partito di Matteo Salvini è all’8%, è guadagna uno 0,2% rispetto alla scorsa settimana. Chiudono Avs al 5,9% (-0,2), Azione al 3% (+0,1%), Italia Viva al 2,2% (-0,1) e +Europa all’1,8% (-0,1%).

La premier Giorgia Meloni è ancora la leader più gradita degli italiani con un consenso che resta stabile rispetto alla scorsa settimana. La presidente del consiglio gode infatti del 46% dei consensi degli italiani (-0,2% in un mese). Al secondo posto il numero uno di FI, Antonio Tajani con il 39,3% delle preferenze. Il ministro degli Esteri guadagna lo 0,1% in una settimana e lo 0,2% nel mese. Segue più staccata Elly Schlein. Alla segretaria dem vanno il 30,5% dei consensi (-0,2% in una settimana, -0,1% in un mese). Subito fuori dal podio il presidente M5S, Giuseppe Conte con il 30,2%, un +0,2% in sette giorni. Seguono Matteo Salvini al 26,3% (+0,1%), Emma Bonino al 20,4% (-0,1%) e Carlo Calenda al 19,1% (+0,1%). Angelo Bonelli è al 15,9% (-0,1), Nicola Fratoianni al 15,7% (-0,1). Infine, Matteo Renzi al 14,1% (+0,2 rispetto a una settimana fa).

Scende al 41,6% (-0,1% rispetto a una settima fa e -0,4% sul mese) il consenso degli italiani verso il Governo di Giorgia Meloni. In calo dello 0,1% rispetto alla scorsa settimana anche la quota di quelli che non hanno fiducia, ora al 50,5% (+0,1% sul mese). Aumentano gli indecisi: non sa il 7,9% (+0,2% rispetto a sette giorni fa).