Sondaggio Demopolis, dove vola Meloni. A picco la fiducia degli italiani nell'Ue

Se si votasse oggi per le elezioni Politiche, Fratelli d’Italia otterrebbe il 29,5%, mantenendo un vantaggio di circa 6 punti sul PD attestato al 23,2%. Lieve ripresa per il Movimento 5 Stelle, all’11,4%. Tornano appaiate al 9% Forza Italia e Lega. L’alleanza Verdi Sinistra avrebbe il 6,4%. Più distanti Azione al 2,6% e Italia Viva al 2,3%. È la fotografia sul peso dei partiti, scattata dal Barometro Politico dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, in una settimana caratterizzata dalla polemica sulla tirata di capelli di Romano Prodi e gli scenari internazionali tra Ucraina e Medio oriente. Demopolis ha analizzato la consistenza delle forze di maggioranza e opposizione. I 4 partiti dell’attuale area di Governo avrebbero insieme il 48,5%, il 29,6% andrebbe al Centro Sinistra, poco più dell’11% al M5S ed un 6,5% alle liste dell’ex Terzo Polo.

Le scelte di Bruxelles e di Ursula Von der Leyen tornano a dividere l’opinione pubblica. Secondo il trend rilevato da Demopolis, la fiducia degli italiani nell’Unione Europea si attesta oggi al 38%, in discesa rispetto al 44% rilevato nel 2022. Pesano le incertezze e i crescenti timori sul futuro. Il dato si differenzia e si polarizza significativamente se analizzato in base alla collocazione politica degli intervistati: si fida dell’Europa l’81% degli elettori del Pd e il 58% di chi sceglie l’Alleanza Verdi-Sinistra. La fiducia si attesta al 51% tra chi vota Forza Italia e al 40% tra i simpatizzanti del Movimento 5 Stelle. A fidarsi dell’Unione Europea è però soltanto 1 elettore su 3 del partito di Giorgia Meloni e il 16% di chi vota Salvini. La fiducia resta bassa, sotto il 30%, tra gli italiani che non si recano alle urne.