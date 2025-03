Gasparri alza il tiro contro Conte: “Israele? Video vergognoso, intollerabile antisemitismo”

27 marzo 2025 a

Maurizio Gasparri demolisce Giuseppe Conte dopo le pesanti parole del leader del Movimento 5 Stelle su Israele. "Esprimiamo piena solidarietà alle comunità ebraiche di tutto il mondo dopo il vergognoso video della diretta social di Giuseppe Conte, in cui invita gli ebrei a dissociarsi da Israele. Un’affermazione che non solo offende la memoria e la storia, ma getta anche un'ombra inquietante sul pensiero di Conte e del suo movimento. Quel video, infatti, suona come una vera e propria intimidazione, con un intollerabile antisemitismo che riporta alla mente i periodi più oscuri della nostra storia. Le parole di Conte sono inaccettabili”, ha detto in una nota il capogruppo al Senato di Forza Italia.

"Israele criminale". Il video di Conte scatena la bufera. Malan: "Gravissimo"

“È evidente che – ha proseguito Gasparri - il Movimento 5 Stelle, che ha fatto dell’incompetenza e dell’ignoranza la cifra politica, avrebbe bisogno di studiare la storia, ma simili affermazioni non possono essere tollerate, soprattutto in un momento in cui l'antisemitismo e l'odio verso gli ebrei continuano a diffondersi in maniera preoccupante. Non dimentichiamo che il M5S ha già mostrato in passato atteggiamenti ostili nei confronti degli ebrei, le vere vittime del Novecento, che, purtroppo, ancora oggi subiscono aggressioni e discriminazioni. È giunto il momento di mettere fine a certe posizioni. L’odio e la violenza non devono avere posto nella nostra politica. Conte – l’auspicio di Gasparri - chieda immediatamente scusa a tutti gli ebrei di ogni parte del mondo”.