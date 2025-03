Coffee Break, Bonetti è una furia con Prodi: “Fatto grave arrivare alle mani su una donna”

26 marzo 2025 a

Elena Bonetti, deputata di Azione, è stata ospite della puntata del 26 marzo di Coffe Break, talk show mattutino condotto da Andrea Pancani, nella quale è stata affrontata la vicenda della tirata di capelli di Romano Prodi sulla giornalista Lavinia Orefici, inviata di Quarta Repubblica. “Sono fatti gravi, il problema è del politico, dell'aggressività che non viene gestita. In particolare onestamente arrivare alle mani su una donna, insomma spiace con particolare accento. Io penso che la questione sia un fatto grave e che vada chiarito”, è il duro commento della Bonetti. Che poi continua così il suo ragionamento sul gesto dell’ex premier: “Un conto sono le diffamazioni, un conto sono le invasioni delle sfere private, un conto è una domanda lecita per il lavoro del giornalista, seppur scomoda, ad un politico, che deve semplicemente dare conto e argomentare della sua posizione. Perché aggredire quella domanda del giornalista di fatto significa aggredire la richiesta di informazione e il dovere di informazione che il giornalismo dà nei confronti dei cittadini”.

Pancani interpella poi Sandro Iacometti, giornalista di Libero: “La cosa più grave secondo me è stata che Prodi ha mentito e addirittura ha sbugiardato la giornalista che dava una versione dei fatti vera dimostrata adesso dal video. Prodi ha mentito sapendo di mentire e c'è stato anche chi ha avuto il coraggio di difenderlo. Qualcuno è rimasto in silenzio, anche lì in un vergognoso silenzio, senza avere il coraggio di schierarsi. Ma Prodi, il nome tutelare della sinistra, un guru del pensiero, l'Ulivo, il campo largo, arriva lui, il federatore, e mente sapendo di mentire. Lui ha continuato a dire ‘Le ho messo una mano sulla spalla’, quindi sbugiardando la versione della giornalista che diceva ‘Mi ha tirato i capelli’. Abbiamo dovuto aspettare il video per sapere la verità, è incredibile secondo me che un personaggio come Romano Prodi mistifichi la realtà in questa maniera e si nasconda”.