Ignazio La Russa in visita in Cina: previsto anche un bilaterale con Han Zheng

Domani parte la visita istituzionale del presidente del Senato, Ignazio La Russa, in Cina. Il viaggio, come riporta l'Ansa, nasce su invito dell'omologo presidente dell'assemblea popolare e toccherà Pechino e Shanghai. Una trasferta, questa, che arriva dopo quella del capo dello Stato Sergio Mattarella a novembre e quella della premier Giorgia Meloni la scorsa estate. Con una differenza: è la prima alta carica italiana in visita in Cina nell'anno in cui ricorre il 55º anniversario delle relazioni diplomatiche tra Repubblica italiana e Repubblica Popolare Cinese.

Nel viaggio, in cui La Russa farà tappa a Pechino e Shangai, è previsto anche per martedì alle 10 (ora locale), un bilaterale con il vice presidente della Repubblica Popolare Cinese, Han Zheng, presente a Washington alla cerimonia di insediamento di Trump. Argomento di discussione del presidente, oltre ai rapporti tra i due Paesi, sarà anche l'attuale politica internazionale. Domani a Pechino è previsto un incontro con il vice presidente della Commissione Affari Internazionali dell'Assemblea Nazionale del Popolo e vice presidente del Gruppo di amicizia Italia-Cina dell'Assemblea Nazionale del Popolo, Hao Ping.

Lunedì, da agenda e sempre a Pechino, è previsto un faccia a faccia nella Grande Sala del Popolo con il presidente del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, Zhao Leji. Martedì, invece, avrà luogo l'incontro con Han Zheng. Mercoledì a Shanghai La Russa incontrerà infine il segretario del Partito Comunista cinese della Municipalità di Shanghai, Chen Jining e a seguire la presidente del Congresso del Popolo della Municipalità di Shanghai, Huang Lixin.