Militante di FdI aggredito al grido di "sporco fascista": la vicenda choc a Pavia

Riconoscersi in un partito di destra, agli occhi della galassia della sinistra, sembra sufficiente a giustificare la violenza. L'ultimo, vergognoso caso balzato agli onori di cronaca arriva dall'Università di Pavia, dove un militante di Azione Universitaria (il movimento legato a Fratelli d’Italia che fa politica negli Atenei), e rappresentante degli Studenti del Dipartimento di Scienze Politiche e futuro candidato al CNSU, è stato aggredito in maniera brutale. Il ragazzo, dopo essere stato circondato e riempito di botte al grido di "sporco fascista", è finito in ospedale con naso e labbra rotte. Un atto, questo, frutto di quell'intolleranza rossa che sembra aver spostato, ancora una volta, le lancette indietro nel tempo. Come riporta Il Giornale, secondo il militante di Azione Universitaria, i suoi aggressori sarebbero partecipanti assidui di cortei pro-Palestina e vicini alle associazioni di sinistra all'interno dell'Ateneo.

Fratelli d'Italia, compatto, ha condannato il grave episodio. Un "atto vile e inaccettabile, che riporta ancora una volta alla mente i periodi più bui della nostra Nazione" lo ha definito il presidente del Senato Ignazio La Russa. "Non possiamo accettare che nei nostri atenei si torni alla violenza politica, che qualcuno pensi di poter imporre il proprio pensiero con la sopraffazione fisica", ha scritto sui social. "Nuovamente l’università diventa teatro di violenze. A farne le spese, a Pavia, un militante di Azione universitaria che è stato oggetto di un agguato squadrista a opera dei soliti antagonisti di sinistra legati ai movimenti Pro-Palestina", ha invece dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.