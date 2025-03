Piazzapulita, Fratoianni in imbarazzo sulla Tesla: "Scelta coerente, ma se fa il nazista..."

21 marzo 2025 a

Il Tesla-gate continua a essere argomento di dibattito nei talk-show. A maggior ragione se tra gli ospiti c'è uno dei due protagonisti della vicenda che per giorni ha attirato una valanga di commenti e reazioni. Corrado Formigli, senza tanti giri di parole e andando dritto al punto, ha dato il benvenuto a Nicola Fratoianni pungendolo sulla polemica sollevata nei giorni scorsi dalle sue parole e da quelle della moglie Elisabetta Piccolotti. “Avete comprato la Tesla che era il simbolo dell'ecologismo, dello sviluppo sostenibile. Musk è stato un mito dei progressisti e ora?”, ha chiesto il conduttore al leader di Avs detrattore di Elon Musk.

Fratoianni, che da subito è sembrato in imbarazzo, ha provato a giustificarsi così: “Penso che bisogna essere ecologisti, faccio parte di una formazione che si chiama Alleanza Verdi e Sinistra, penso che la transizione ecologica sia fondamentale. Uno fa una scelta di coerenza". Fin qui nulla di strano. Poi, però, il leader di Avs ha colto l'occasione per gettare fango su Donald Trump e il capo di SpaceX. "A un certo punto quello a cui stai dando dei soldi comincia a fare il nazista in giro e non solo per il grado di inclinazione del suo braccio, ma perché va in Germania e fa una diretta con la leader dell'Afd, un partito neonazista, e ridacchiando durante questa diretta condivide il fatto che, in fondo, Hitler era un comunista. In pochi se ne sono accorti", ha scandito dal centro dello studio.

Corrado Formigli ha chiesto all'ospite di proseguire. "Quando qualcuno utilizza il suo potere, non solo economico, ma anche quello di una piattaforma digitale, che serve a condizionare l'opinione e a spostare il consenso e l'orientamento del voto, per un obiettivo che per i miei valori e non solo per le mie idee politiche è quanto di peggiore possa esistere. Dargli dei soldi francamente mi dà fastidio, appena posso non te li do più. Poi uno cercherà di avere comunque un'auto elettrica sì, ma non quella di Elon Musk”, ha aggiunto Fratoianni, giustificando così il motivo per cui è stato pizzicato con la Tesla in giro e quello per cui la moglie ha detto di volere venderla al più presto.