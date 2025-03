Dimartedì, Luca e Paolo le cantano a Fratoianni sulla Tesla: "Paura che svolti a destra?"

19 marzo 2025 a

Luca e Paolo, scatenatissimi, le cantano a Nicola Fratoianni ed Elisabetta Piccolotti. La vicenda che dà il la (è il caso di dirlo) è ormai arcinota: il leader e la parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, che da sempre ostentano odio nei confronti del magnate Elon Musk, hanno dovuto rendere conto ai giornalisti della Tesla con cui sono stati pizzicati in giro. Per smarcarsi dalla questione, il primo ha scaricato sulla seconda, la moglie. Una mossa, questa, che, più che gettare acqua sul fuoco, ha reso l'incendio mediatico ancora più difficile da spegnere. Ed ecco che il duo comico, che ogni settimana apre la puntata di Dimartedì, non ha potuto fare a meno di iniziare il suo intervento di satira politica proprio da lì.

Strimpellando una chitarra, i due hanno esordito così: "Ti stai sbagliando quell'auto non è una Tesla", riprendendo la melodia del capolavoro di Lucio Battisti "Non è Francesca". La coppia comica, preso il ritmo, ha inanellato una serie di affondi a Fratoianni e Piccolotti, inchiodandoli su alcuni dei punti su cui la sinistra da sempre costruisce la sua identità: "Siam di sinistra sai, viaggiamo in Dacia o Hyunday. Comprare l'auto da Musk grazie no. Sono maoista, piuttosto un risciò. A Soumahoro ho affittato il mio box, lo so. Sì, qualche azione in banca ce l'ho, ma non è Tesla. Ho dei lingotti sì, ma Piccolotti così. Non ho la Tesla ma ho preso un Doblò, me l'ha occupato Salis però", hanno canticchiato fino a fare il pieno di applausi.

"C'è poco da fare, questa settimana vince il premio la coppia Fratoianni-Piccolotti", hanno poi spiegato. "Si viene a sapere che in casa Fratoianni c'è una Tesla, li attaccano e si difendono dicendo 'Siamo rimasti fregati'. Ma in che senso? Qual è la fregatura? C'era un mattone al posto del motore? L'hanno presa prima che Musk diventasse nazista. Guardate che la macchina è la stessa di prima. Non è che se improvvisamente suoni il clacson parte "Deutschland über Alles" (l'inno nazionale tedesco, ndr). Ma di cosa ha paura? Che svolti a destra?", hanno aggiunto, suscitando l'ilarità di tutti i presenti.