Meloni legge il Manifesto di Ventotene: “Non è la mia Europa”. E scoppia il caos

19 marzo 2025 a

a

a

"Non so se questa è la vostra Europa, ma certamente non è la mia". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo ha scandito al termine delle sue repliche alla Camera, leggendo alcuni passaggi del Manifesto di Ventotene e rivolgendosi alle opposizioni. Tanto è bastato a far scoppiare la bagarre in Aula. "Non mi è chiarissima neanche la vostra idea di Europa, perché nella manifestazione di sabato a piazza del Popolo e anche in quest'aula è stato richiamato da moltissimi partecipanti il Manifesto di Ventotene: spero non l'abbiano mai letto, perché l'alternativa sarebbe spaventosa", ha scandito Meloni, citando alcuni passi del testo ("La rivoluzione europea dovrà essere socialista". "La proprietà privata dovrà essere abolita". 'La metodologia democratica sarà' un peso morto") scritto nel 1941 da Altiero Spinelli e Ernesto Rossi. La tensione ha raggiunto livelli altissimi. Il presidente Lorenzo Fontana è stato costretto a ripetere: "Invito tutti a sedersi e mantenere la calma altrimenti sospendo la seduta".

Sinistra in piazza a spese nostre, pagato pure il treno: bufera su Gualtieri

Tra gli argomenti sviscerati da Giorgia Meloni anche il piano ReArm Europe lanciato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "La posizione del governo è chiara, noi abbiamo fatto le nostre valutazioni, il governo aveva chiesto lo scorporo delle spese difesa dal calcolo del Patto di stabilità. Oggi però non possiamo non porre il problema che l'intero Piano presentato dalla presidente della Commissione Ue von der Leyen si basa quasi completamente del debito nazionale degli Stati", ha detto Meloni. "È la ragione per cui stiamo facendo altre proposte", ha aggiunto, "perché ci aiuta scomputare le spese, però dall'altra parte una priorità deve essere favorire gli investimenti privati su questa materia. Con Giorgetti abbiamo elaborato una proposta che ricalca l'Invest Eu, con garanzie europee per investimenti privati e cerchiamo di rendere questo piano maggiormente sostenibile. Ma la posizione mi pare chiara".